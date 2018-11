Facebook

Die Initiatoren der Projekte mit Barbara Schiefer und Leaderregions-Obmann Albert Holzinger © Martin Huber

Kleinprojekte in den Bereichen Kultur und Naturschutz, touristische Attraktionen oder steiermarkweite Kooperationen – einen bunten Mix konnte die Leaderregion Ennstal-Ausseerland gestern in Irdning wieder vorstellen. Insgesamt gab es heuer grünes Licht für 13 Projekte, teils wurden diese auch schon umgesetzt. So wie die „Junior Trails“ auf der Reiteralm, die bereits im vergangenen Sommer eröffnet worden sind. Mit dem Bikepark hat man hier ein Angebot geschaffen, das sich vor allem an Familien beziehungsweise Kinder richtet. Drei Monate lang war der Park mit vier verschiedenen Strecken heuer in Betrieb, „wir haben rund 1500 Besucher begrüßen dürfen“, berichtete Reiteralm-Geschäftsführer Daniel Berchthaller.