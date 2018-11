Facebook

Arthur Moser ab sofort bei Snow Space Salzburg © Snow Space Salzburg

Die Spatzen haben es bereits von den Dächern gepfiffen, nun ist es offiziell. Der Vorstand der Bergbahnen Wagrain und langjährige Geschäftsführer der Bergbahnen Flachau, Ernst Brandstätter, tritt zum 31. Jänner 2019 in den Ruhestand.

Zu seinem Nachfolger bestellte der Aufsichtsrat den erfahrenen Seilbahner und bisherigen Geschäftsführer am Hauser Kaibling, Arthur Moser. Er wird mit Jahresanfang die Agenden Marketing und Öffentlichkeitsarbeit im Vorstand übernehmen und gemeinsam mit Wolfgang Hettegger (Vorsitz und Technik) und Christina König (Finanzen & Kaufmännische Administration) das Management von Snow Space Salzburg bilden. „Ernst Brandstätter hat durch seine Arbeit in Flachau die Basis für die neue Premium-Marke Snow Space Salzburg gelegt. Mit seiner Erfahrung und Kompetenz hat er einen wichtigen Beitrag zur Zusammenführung der Bergbahnen in Wagrain und Flachau geleistet. Dafür sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet“, betonte der Aufsichtsratsvorsitzende der Bergbahnen Wagrain, Andreas Derndorfer.

Für die Fußstapfen Brandstätters konnte man einen höchst qualifizierten Nachfolger finden, so Aufsichtsratschef Andreas Derndorfer zufrieden: „Arthur Moser ist ein absoluter Branchen-Experte und erfahrener Manager. Wir sind stolz darauf, ihn für das Management von Snow Space Salzburg gewonnen zu haben.“

Arthur Moser aus Haus im Ennstal ist seit 20 Jahren in der Seilbahnbranche tätig. In seinen zehn Jahren als Geschäftsführer der Hauser Kaibling Seilbahnen trug er durch starke Umsatzsteigerung und hohe Investitionen zur hervorragenden Entwicklung Skibergs bei. Moser war auch als Obmann und Sprecher der steirischen Seilbahnen sowie im Vorstand des Fachverbandes der Österreichischen Seilbahnwirtschaft tätig, er ist aktives Mitglied im Ski amadé Vorstand. „Mit dieser Bestellung haben wir die notwendige Weichenstellung vorgenommen, um Snow Space Salzburg zu einer der Top-Skidestinationen in den Alpen weiter zu entwickeln“, sagte Derndorfer.