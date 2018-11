Millionenleck in der Tourismuskasse: Ein langjähriges Mitglied im Tourismusverband Gröbmingerland soll das Geld abgezweigt haben. Der Mann beging Suizid, jetzt wird der Fall aufgearbeitet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Skigebiet Stoderzinken ist aufgrund der Turbulenzen rund um die Liftgesellschaft geschlossen. Ob und wann es weitergeht, ist ungewiss ©

Am Stoderzinken stehen die Lifte heuer den Winter über still. Im Tal allerdings ist vieles in Bewegung: Der Tourismusverband Gröbmingerland hat 1,3 Millionen Euro verloren. Mindestens.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.