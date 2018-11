Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Skitourengehen auf Pisten kann viele Gefahren bergen © Beate Pichler

Darüber informieren, was erlaubt ist (und was nicht) sowie die Verdeutlichung des Regelwerks gepaart mit Bewusstseinsbildung – so wollen die Verantwortlichen der beiden Skiberge Galsterberg und Hochwurzen, die unter dem Dach der Planai vereint sind, für ein konfliktfreies Miteinander zwischen Pistengehern, Skifahrern und den Mitarbeitern sorgen. Aus diesem Grund wurde am Mittwoch im Planet Planai in Schladming zum fünften Mal ein Pistengeher-Informationsabend abgehalten, auch heuer stieß er wieder auf großes Interesse.