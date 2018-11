Facebook

Schwerer Unfall bei Schladming © DokuTeam Rotes Kreuz Liezen/Kaserer

Bei Schladming kam es am Samstag Vormittag zu einem schweren Unfall auf der B320. Zwei Autos prallten etwa auf Höhe der Jet/Turmoil-Tankstelle frontal gegeneinander. Zwei Personen wurden dabei eingeklemmt, insgesamt gab es einen Schwerverletzten und drei Leichtverletzte. Sie wurden nach Versorgung durch den Notarzt in das LKH Schladming gebracht; in Einsatz waren Rettungsfahrzeuge von Schladming und von Gröbming.