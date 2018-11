Am Dienstag war Richard Lugner in Bad Mitterndorf, um dort einen Christbaum für die Lugner City umzuschneiden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lugner im Einsatz © KK

Es ist nicht das erste Mal, dass Baumeister Richard Lugner seinen Lugner-City-Christbaum in Bad Mitterndorf holt. Der Hintergrund: Fritz Schneider aus Tauplitz, Inhaber der Firma Schmuck Schneider, betreibt in der Lugner City ein Uhren und Schmuckgeschäft und empfing Lugner gebührend. In Krungl besuchte er die Brauchtumsgruppe „Die Schab“ (in Stroh bekleidete Figuren), die mit Vorbereitungsarbeiten für das bekannte Mitterndorfer Krampusspiel beschäftigt waren.

Der 20 Meter hohe Christbaum (Fichte) - wurde von Lugner und Schneider umgesägt - geht am heutigen Mittwoch auf Reisen, und zwar in die Lugner City, wo er am Freitag Uhr feierlich im Rahmen der Weihnachtsmarkteröffnung illuminiert wird.