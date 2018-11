Facebook

Jürgen Winter, Bürgermeister von Schladming © ballguide| Klaus Pressberger

"Ich bin ja schon öfter zurückgetreten“, sagte der Schladminger Bürgermeister Jürgen Winter am Dienstag Abend scherzhaft zum aktuellen Gerücht, dass er als Bürgermeister von Schladming den Hut nehmen will. Auf die Frage, was dran sei, meint er nur: „Ich kann bestätigen, dass es ein Gerücht über meinen Rückzug gibt.“

