Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bogenschießen stand unter anderem auf dem Programm © Dorit Burgsteiner

Boxen im Eingangsbereich der Volksschule, Moorhuhnjagd, verschiedene Ballsportarten oder Rodeln in der Ennstalhalle in Liezen: Rund 300 Volksschüler – von der ersten bis zur vierten Klasse – aus der Bezirkshauptstadt und Weißenbach haben gestern am „SumiDay@School 2.0“ teilgenommen. Den ganzen Vormittag gab’s in der Schule sowie in der Ennstalhalle insgesamt 14 verschiedene Bewegungsstationen zu erleben. 20 Minuten lang hatten die einzelnen Gruppen Zeit, sich bei diesen Stationen auszutoben – und das haben die Schüler auch getan, ihrer Begeisterung haben sie dabei lautstark Luft gemacht.

Auch einen prominenten Gast durften die Organisatoren von „Bewegungsland Steiermark“ begrüßen: Gernot Schwab, Doppelwelt- und Europameister im Naturbahnrodeln. Er erklärte den Schülern im ersten Stock der Ennstalhalle erst, wie man dank der richtigen Technik von der dort aufgebauten, kleinen Startrampe schnellstmöglich ins wenige Meter entfernte Ziel kommt und zeichnete im Anschluss für die Zeitnehmung verantwortlich.

Gernot Schwab zeigte, wie's richtig geht Foto © Dorit Burgsteiner

Zu Gast waren als Stationsbetreuer aber auch Vertreter einiger Vereine aus dem Ennstal, neben dem SC und WSV Liezen haben sich unter anderem die Sportunion Gröbming oder auch ein Stockschützenverein eingefunden. „Der Sinn dahinter ist, dass die Kinder die Vereine kennenlernen und vielleicht auf den Geschmack kommen und Mitglieder werden“, erklärt Arne Öhlknecht von Bewegungsland Steiermark.

Der „SumiDay@School“ ist eine Initiative des Bewegungslandes Steiermark – einer Kooperation mehrerer Fachverbände, den Dachverbänden ASKÖ, ASVÖ und Sportunion sowie des steirschen Landesschulrates – als Schirmherr und Namensgeber fungiert der ehemalige Biathlet Christoph Sumann.

Die Volksschüler aus Liezen und Weißenbach gaben Gas an dem sportlichen Vormittag Foto © Dorit Burgsteiner

Auch heuer tourt man während des ganzen Schuljahres durch die Steiermark, insgesamt sind 21 Schulen mit rund 3000 Schülern mit dabei. In der Bezirkshauptstadt ist am gestrigen Freitag übrigens die Auftaktveranstaltung für das Schuljahr 2018/19 über die Bühne gegangen.