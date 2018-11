Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Siegfried Gallhofer ist einer der Aussteller beim Herbstmarkt im Schneckenhaus Hieflau © KK

Das Schneckenhaus in Hieflau in der Gemeinde Landl ist Safariteilnehmern gut bekannt. Jenen, die sich vom Waggraben ausgehend auf eine Reise in die Zeit vor mehr als zwei Millionen Jahre begeben – in die Kreidezeit. Die steinernen Zeugen davon sind große fossile Schnecken, die auch heutzutage dort noch zu finden sind und nicht nur bei Mineraliensammlern Begeisterung auslösen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.