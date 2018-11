Kleine Zeitung +

Interview zur Bauernkrise „Warum essen wir Erdbeeren im Winter?“

Bauern in der Krise. Im immer härter geführten Match zwischen Handel, Landwirtschaft und Konsumenten versucht Bergbauer Hannes Royer zu vermitteln. Warum er seine Zunft öffnen will und was sich Lebensmittel von Luxusautos abschauen sollen.