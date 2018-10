Heftige Orkanböen fegten in der Nacht über die Steiermark. Rund 150 Feuerwehreinsätze waren zu absolvieren, die Arbeiten dauern noch weiter an. Zahlreiche Straßen sind unpassierbar, auch Semmering-Bahnstrecke betroffen.

Bäume stürzten in Liezen auf geparkte Autos © FF Liezen

Eine stürmische Nacht liegt hinter den Einsatzkräften in der Steiermark. Der Orkansturm fegte mit Spitzen von bis zu 200 km/h (gemessen am Hochschwab) über das Land. In den letzten Stunden hatten 73 Feuerwehren rund 150 Einsätze abzuarbeiten. Hauptsächlich ging es darum, umgestürzte Bäume zu beseitigen und Straßen freizumachen. Noch immer sind viele Straßen unpassierbar, die Semmering-Bahnstrecke ist weiter unterbrochen.

Mit Stand 9 Uhr waren noch immer etwa 3600 Haushalte ohne Strom, heißt es aus der Landeswarnzentrale. Rund 100 Monteure der Energie Steiermark sind dabei, die Schäden zu beheben, "teilweise mit Unterstützung der Feuerwehr, um an die betroffenen Stellen zu gelangen", sagt Urs Harnik-Lauris von der Energie Steiermark. Die Schadstellen sind weiträumig verteilt, hauptsächlich konzentrieren sie sich auf die östliche Obersteiermark, wie etwa den Bereich Mürzzuschlag/Alpl und Bruck-Kapfenberg. Stromausfälle gibt es auch im Bereich Frohnleiten, Feistritz (Bezirk Weiz), Großreifling und Soboth. In der Nacht waren zeitweise bis zu 6000 Haushalte ohne Stromversorgung.

Die Störungskarte um 10 Uhr Foto © Energie Stmk

Auto-Unfall wegen umgestürzten Baumes

Auf der L104 zwischen Mixnitz und Breitenau kam es wegen eines umgestürzten Baumes zu einem Autounfall, im Wagen saßen neben der Lenkerin laut Feuerwehr-Einsatzleiter Andreas Kowatsch auch zwei Kinder. "Ob der Baum während der Fahrt auf das Auto gefallen ist oder das Auto in den umgestürzten Baum gekracht ist, wird noch erhoben", heißt es seitens der Feuerwehr. Laut Rotem Kreuz wurde ein Bub mit leichten Verletzungen (ca. 9 Jahre) mit dem Rettungswagen ins LKH Leoben gebracht.

Verletzte in Mixnitz: Baum fällt auf Auto

Viele Straßensperren

Auf einigen Straßenverbindungen kommt es weiter zu Behinderungen und Sperren wegen umgestürzter Bäume. Derzeit nicht passierbar sind die B72 zwischen Krieglach und St. Kathrein, die B116 zwischen Hinterberg und St. Michael, die B24 zwischen Palfau und Gußwerk, die B23 zwischen Mürzzuschlag und Terz und die L123 über den Pogusch.

Die Südbahnstrecke am Semmering ist aufgrund von Unwetterschäden weiterhin unterbrochen. Ein Railjet war abends bei Breitenstein (Niederösterreich) mit einem umgeknickten Baum kollidiert, auch die Oberleitung wurde beschädigt. Die Sperre wird laut ÖBB-Sprecher Karl Leitner bis Mittag dauern. Zwischen Gloggnitz und Mürzzuschlag ) wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Betroffen waren rund 20 Züge. Eine Bahngarnitur nach Mailand wurde über Salzburg umgeleitet, die restlichen Verbindungen wurden im Schienenersatzverkehr abgewickelt. Für den Transport standen 20 große und zwei kleine Busse bereit. Derzeit ist mit rund 30 Minuten mehr Reisezeit zu rechnen.

Die Aufräumarbeiten am Semmering sind in vollem Gange.



Danke nochmals an alle, die gerade draußen an den Strecken sind und die Sturmschäden beseitigen ❤️ pic.twitter.com/OzhGu70leo — ÖBB (@unsereOEBB) 30. Oktober 2018

Der Railjet war von Villach nach Wien unterwegs gewesen, als er gegen 20.30 Uhr mit einem umgestürzten Baum zusammenstieß. Die Lok wurde dabei nicht beschädigt, hieß es von den ÖBB. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Die Aufräumarbeiten mussten in der Nacht wegen des Sturms unterbrochen werden. Sie wurden in der Früh wieder aufgenommen.

Bäume auf Autos

Besonders betroffen war der Bezirk Liezen. Dort waren gestern kurz vor 20 Uhr schon 8 Feuerwehren mit 126 Mann im Unwetter-Einsatz. "Es gehen laufend neue Notrufe bei der Feuerwehr ein", schilderte Bereichssprecher Christoph Schlüßlmayr. Im Stadtgebiet von Liezen wurden Gebäude und geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Sturm fegte über Stadt Liezen hinweg: Siedlungsgebiet betroffen Die Feuerwehr Liezen war in den Morgenstunden am Dienstag mit Aufräumarbeiten beschäftigt. FF Liezen FF Liezen FF Liezen Martin Mandl 1/4

Auch im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag liegt eine arbeitsreiche Nacht hinter den Feuerwehren - mehr dazu hier. Im Bezirk Leoben kam es neben den Sturmschäden auch zu einigen Hochwässereinsätzen. Fordernd war die Situation auch in den Bezirken Murtal und Murau. So sei die Straße auf die Stolzalpe "mit Bäumen übersät" gewesen, berichtete die Feuerwehr. Noch relativ glimpflich davon gekommen ist man in den Bezirken Graz-Umgebung und Hartberg-Fürstenfeld.

Aufräumarbeiten in Mariazell Foto © FF Mariazell

Am Dienstagmorgen waren steimerarkweit noch 19 Feuerwehren im Unwettereinsatz. „Ein herzliches Danke allen Kameradinnen und Kameraden unserer freiwilligen Feuerwehren, die heute Nacht Sturmschäden beseitigt und Verkehrswege freigemacht haben. Ein großes Danke auch an alle Monteure der Energie Steiermark, die mit Hochdruck daran arbeiten, das Stromnetz in allen Teilen der Steiermark wieder in Stand zu setzen“, meldete sich der steirische Landeshauptmann-Stv. und Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer (SPÖ) zu Wort.

Die Windspitzen der letzten Stunden Foto © UBIMET

So geht es am Dienstag weiter

Das Tief über dem Golf von Genua zieht am Dienstag zum Glück ab und liegt am Nachmittag bereits über den Benelux-Ländern. Daher ist in der Steiermark mit sonnigen Aufheiterungen zu rechnen. Die meisten Sonnenstunden kommen voraussichtlich in der Süd- und Oststeiermark zusammen. Nur im oberen Murtal bleiben die Wolken vorerst noch recht dicht und es kann hier auch noch eine Zeit lang regnen. In Summe gestaltet sich das Wetter daher recht wechselhaft. Es ist mit lebhaftem, nicht nur in der nördlichen Obersteiermark sowie auf den Bergen auch stürmischem Südwind zu rechnen. "Der Wind ist sicherlich das größte Problem und kann örtlich noch immer Sturmschäden bewirken", warnt der Wetterfachmann Werner Troger. Im Südosten sind Höchstwerte bis nahe 20 Grad drin, weiter im Westen ist es hingegen viel kühler. So hat es beispielsweise in Murau nur etwas mehr als 10 Grad (Höchstwert).

