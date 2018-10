Taubergung am Hochlantsch: 63-Jähriger wurde vom C12-Team nach Graz geflogen. Einsatz auch für den C14 am Loser.

Der Herzinfarkt-Patient wurde nach Graz geflogen © Jürgen Fuchs

Einen Herzinfarkt erlitt ein 63-jähriger Mann am Feiertag in einem Klettersteig am Hochlantsch. Der Rettungshubschrauber C12 aus Graz wurde angefordert - nach der Erstversorgung wurde der Burgenländer mit einem 50-Meter-Tau geborgen und ins LKH West geflogen.