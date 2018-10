Großbrand in Trieben "Er stand am Balkon und hat laut geschrien"

Facebook

Feuer in Wohnung © BFV Liezen

Im fünften Stock eines Hochhauses in der Löschsiedlung in Trieben ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Brand ausgebrochen. Ein Bewohner erlitt schwer Verbrennungen. "Er stand am Balkon und hat laut geschrien", schilderte eine Augenzeugin der Kleinen Zeitung.

Die restlichen Bewohner kamen mit dem Schrecken davon. Ein Feuerwehrmann erlitt eine Platzwunde. Der Brandort ist Sperrgebiet. Die Brandursache ist noch unklar.

Alarm um 0.18 Uhr

Der Alarm ging um 0.18 Uhr ein. Die Feuerwehren Trieben und Trieben Werk rasten zum Schauplatz und begannen umgehend mit einem Löschangriff: und holten den Wohnungsbesitzer aus dem Feuer.

Das Rote Kreuz brachte den Schwerverletzten unter Notarztbegleitung in das Krankenhaus nach Rottenmann, nach medizinischer Intensiv-Versorgung wurde der Patient in eine Klinik geflogen, um die Verbrennungen zu behandeln.

Der Brandort Foto © Mandl

Nachdem die Flammen bereits auf den Dachstuhl übergegriffen hatten, wurden weitere Feuerwehren verständigt. Innerhalb kürzester Zeit wurden alle Wohnungen evakuiert.

Wohnungsbrand in Trieben

"Ich war mit meinem Kind und dem der Schwägerin zu Hause. Die Feuerwehr forderte uns auf, sofort das Haus zu verlassen", erzählte eine Bewohnerin später. Sie konnte nur schnell etwas zum Anziehen packen: "Meine Brille ist noch in der Wohnung", meinte sie. Zum Glück sei den Kindern nichts passiert.

Es war schnell klar, dass der Brand großflächig bis aufs Dach durchgeschlagen hat. Franz Haberl, Feuerwehr

Viele Wohnungen mussten gewaltsam geöffnet werden, die Menschen schliefen. Fünf der 17 Personen wurden erst in die Volksschule gebracht und dann zur Nächtigung in einem örtlichen Gasthaus untergebracht. Das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreute die Bewohner.

Feuerwehr im Einsatz Foto © BFV Liezen

Zur Zeit finden Nachlöscharbeiten im Obergeschoss und Dachgeschoss statt. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf darunterliegenden Geschosse verhindert werden.

Das Rote Kreuz versorgte die Bewohner Foto © BFV Liezen

