Ein neues Zuhause haben drei Waldschafe beim Pius-Instiut der Kreuzschwestern in Bruck gefunden. Die Klienten arbeiten jetzt mit den Tieren.

Bruck an der Mur, Paldau

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für die drei Waldschafe Anneliese, Frieda und Gretel wurde extra ein Stall gebaut © Martina Pachernegg

Am Gelände des Pius-Instituts der Kreuzschwestern in Bruck an der Mur steht seit Kurzem ein Stall. Auf 1200 Quadratmetern Nutzfläche fühlen sich die drei Waldschafe Gretel, Anneliese und Frieda wohl. „Unsere hauseigenen Tischler haben sich selbst um den Bau des hölzernen Stalls und der Gehegeeinzäunung gekümmert“, erklärt Karl Hall, Geschäftsführer des Pius-Instituts.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.