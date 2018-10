Sehr lange Einsatzfahrt nach Dubai Ausseer Feuerwehrauto in die Wüste geschickt

Facebook

Das Feuerwehrauto aus Bad Aussee © KK

Damit hat die Bad Ausseer Feuerwehr wohl nicht gerechnet. 2017 wurde ein 28 Jahre altes Kleinlöschfahrzeug von einem Händler gekauft. Über Umwege ist es jetzt offenbar in die Vereinigten Arabischen Emirate gekommen, um genau zu sein nach Dubai. "Uns wurden die Fotos vom Auto in Dubai zugespielt", heißt es von Seiten der Ausseer Feuerwehr. Die Fotos kamen von Don Wolf Moises aus Kopfing im Innkreis, der seit 2010 als Berufsfeuerwehrmann bei der Emirates Fire and Rescue Company arbeitet, bei der viele Österreicher und Deutsche als Ausbildner sowie Einsatzleiter für die örtlichen Feuerwehrkräfte fungieren. In der Vergangenheit landete ein Feuerwehrauto der Feuerwehr Reitern in den USA.