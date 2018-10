Besseres Rastplatz-Angebot an der A9 Pyhrn Autobahn: Bauarbeiten in Treglwang und Gaishorn abgeschlossen. Es gibt mehr Stellplätze für Pkw und Lkw.

Richtung Graz gibt es in Treglwang mehr Plätze © ASFINAG

Ab sofort können die Kundinnen und Kunden der ASFINAG jetzt an der A 9 Pyhrn Autobahn in der Obersteiermark einen neuen und einen erweiterten Rastplatz nutzen. Der ehemalige Parkplatz Treglwang wurde zu einer neuen größeren Rastanlage ausgebaut. In Fahrtrichtung Graz stehen nun 20 Stellplätze für Lkw sowie 13 für Pkw sowie eine moderne, saubere Sanitär-Anlage zur Verfügung.

Den bereits bestehenden Rastplatz Gaishorn hat die ASFINAG erweitert, um vor allem Lkw-Lenkern die Möglichkeit zu bieten, ihre Ruhezeiten einhalten zu können. Auf einem zusätzlich erworbenen Grundstück wurden zu den 29 vorhandenen 20 weitere Stellplätze für Lkw errichtet.

Sichere Rastmöglichkeit

Die beiden ASFINAG-Rastanlagen sind auch mit Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Jede Anlage verfügt über eine ausreichende Beleuchtung, eine Notrufsäule sowie Videoüberwachung. Die Kameras sind direkt in die jeweils zuständige Überwachungszentrale der ASFINAG – in diesem Fall jene in Ardning - eingebunden. Die Gesamtinvestition für beide Rastanlagen beträgt etwa 3,1 Millionen Euro.

Rastplatz in Gaishorn Foto © ASFINAG

Die genauen Angebote und Ausstattungen der Rastplätze (und natürlich der Raststationen) kann man übrigens mit einer speziellen Suchmaschine auf www.asfinag.at suchen, um so die Pausen bei einer Autofahrt den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend planen zu können: Etwa ob Rastplatz oder Raststation über W-LAN verfügen oder ein Kinderspielplatz vorhanden ist, ob es ein Restaurant oder auch eine Tankstelle sowie eine Imbissmöglichkeit gibt.

Rasten bringt mehr Verkehrssicherheit

Regelmäßig Pausen bei längeren Fahrten zu machen, ist für die Verkehrssicherheit besonders wichtig. Wer sicher gut ankommen will, muss regelmäßig rasten. Denn fast 30 Prozent aller tödlichen Unfälle sind auch auf Übermüdung zurückzuführen. Zu wenig Schlaf wirkt auf die Reaktionsfähigkeit wie Alkohol. Die ASFINAG hat daher das Ziel, ausreichend komfortable Möglichkeiten zu schaffen, um rechtzeitig eine Pause einlegen zu können.