Kino feiert Geburtstag © Mandl

Unglaublich wie die Zeit vergeht.“ Das sind die Worte von Manfred Dirninger, Chef des Star Movie Kino Liezen, das heuer seinen zehnten Geburtstag feiert. Das Kino wurde am 7. November 2008 eröffnet - und seitdem wurden 1500 Filme in 50.000 Vorstellungen gezeigt, die von mehr als einer Million Besuchern gesehen wurden. Für den Geschäftsführer beruht der Erfolg des Standortes auf mehreren Faktoren: „Das perfekte Kinoerlebnis bei Star Movie wird nicht nur durch die neueste Kinotechnik wie dem 3D-Sound von Dolby Atmos, sondern auch durch das persönliche Service am Kinogast und viel Komfort erreicht“, erzählt er, betont aber, dass das Geschäft eine Herausforderung ist. „Es braucht immer Weiterentwicklung und neue Ideen. Die Konkurrenz schläft nicht. Die Kunden sind prinzipiell bereit, auch noch 20 Kilometer weiter zu fahren.“ 5,5 Millionen Euro wurden vor zehn Jahren in das Kino, das fünf moderne Säle mit insgesamt 710 Sitzplätzen beherbergt, investiert.

Das Kino Liezen ist das einzige seiner Art im Bezirk und habe dementsprechend Bedeutung. Zwar gibt es das Kino Gröbming und das alte Kino in Liezen, beide zeigen aber nur ausgewählte Filme, während das Star Movie in der Bezirkshauptstadt die gesamte Bandbreite anbietet. Interessantes Detail: Das alte Kino Liezen mit 160 Sitzplätzen zählte zu den besten Einsaalkinos Österreichs. „Aber der Schritt mit einem Kinocenter war notwendig“, so Dirninger, der bereits das alte Kino betrieben hatte und so wie früher auch heute fast täglich im neuen Gebäude zu finden ist.

Der Geschäftsführer betont, dass Kinogehen trotz Netflix und Amazon Prime im Trend liege. Man habe dementsprechend auf das richtige Pferd gesetzt. „Kino ist in meinen Augen Kurzurlaub für zwei Stunden. Die Menschen müssen sich wohlfühlen und der Kinobesuch sollte am besten zu einem abend- oder nachmittagsfüllenden Erlebnis werden.“ Das könne man unter anderem mit zahlreicher Gastronomie bieten. Der Bezirk Liezen sei, wie Dirninger ergänzt, sehr kinoaffin. „Ein sehr gutes Publikum, dem du aber natürlich auch etwas bieten musst.“

Das nächste Großkino in der Steiermark steht übrigens in Leoben (Cineplexx), die Star-Movie-Gruppe betreibt Kinos in Oberösterreich, unter anderem in Wels. Wo die Ziele liegen? „Wir sind mit den Kundenzahlen zufrieden, mehr könnte es aber klarerweise immer sein.“ Investiert wird in Zukunft weiterhin im Technik-Segment, in Laserprojektoren.

Am 20. und 21. Oktober wird der Geburtstag dann groß gefeiert. So wurde etwa das Double von Rowan Atkinson (Mr. Bean) engagiert - passend zum Kinostart von „Johnny English 3“.