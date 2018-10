Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stolzer Finisher beim Halbmarathon: Manuel Zinnebner © Klaus Höfler

Der familiäre Fanklub war in voller Besetzung frühmorgens aus Treglwang mitangereist, um Manuel Zinnebner anzufeuern. Der 38-Jährige hatte beim Kleine-Zeitung-Gewinnspiel einen persönlichen Tempomacher (Pacemaker) für die Halbmarathon-Strecke gewonnen. Das ehrgeizige Ziel: Die persönliche Bestmarke von beachtlichen 1:42 Stunden über die 21 Kilometer sollte unterboten werden. Aufgestellt hatte Hobbyläufer Zinnebner sie bei seiner Halbmarathon-Premiere im vergangenen Jahr in Graz. „Mir haben die Strecke und die Stimmung damals so gut gefallen, dass ich mich gleich wieder angemeldet habe.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.