Als er seinem Sohn half, die Rinder in den Stall zu treiben, stürzte ein 90-Jähriger in Aich zu Boden. Er zog sich eine schwere Verletzung zu.

Rinder im Stall (Archivbild) © Superingo - stock.adobe.com

Seinem Sohn half am Donnerstag ein 90-Jähriger in Aich dabei, 20 Rinder in den Stall zu treiben. Eines der Rinder sträubte sich dagegen. Da kam der 90-Jährige zu Sturz und zog sich dabei einen Oberschenkelbruch zu. Laut Polizei ist nicht klar, ob er nach einem Stoß des Rindes gestürzt oder aus Unachtsamkeit zu Boden gefallen war.