Am Loser werden Regenbögen gemacht

„Wir sind einsatzbereit“, heißt es am Loser, wo ab der neuen Saison Vollbeschneiung möglich ist. Mit den Tests der Beschneiungsanlage wurde bereits begonnen. Dabei trat ein besonders schönes Schauspiel zu Tage.

Regenbogen am Loser © Loser

5 Millionen Euro wurden in die Kunstschneeanlage investiert. „Wir haben jetzt zwei Speicherteiche und können 20 Kilometer Pisten beschneien“, so Skiberg-Chef Rudolf Huber. „Wir freuen uns auf die Saison.“ Diese soll am 1. Dezember beginnen.

