Die katholische Kirche stellt sich neu auf

Die katholische Kirche Steiermark geht mit neuen Strukturen in die Zukunft © APA/Barbara Gindl

Es ist ein Meilenstein: Seit 1. September 2018 ist die katholische Kirche Steiermark in Regionen unterteilt, nicht mehr in Dekanate. Und ab 1. September 2020 setzen sich diese aus Seelsorgeräumen zusammen, Pfarrverbände werden dann aufgelöst. „Grundlage ist das Zukunftsbild, das unsere Diözese zum Start des 800-Jahr-Jubiläums formuliert hat und das Leben der Menschen in den Mittelpunkt stellt“, so Fachreferent Andreas Pichlhöfer.

