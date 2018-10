Facebook

So wird das Chalet-Dorf ausschauen © KK

Am 2. Oktober erfolgte in Haus im Ennstal der Spatenstich für den Bau des „Bergresort Hauser Kaibling“. Die exklusive Ferienanlage mit 36 Premium-Chalets und 30 Suiten in direkter Lage an der Prenner-Talabfahrt wird ein neuer Hingucker für die Region. Mit dem Resort im High-end-Bereich positionieren sich die Marktgemeinde Haus und der Hauser Kaibling einmal mehr als Qualitätsadresse in der Region Schladming-Dachstein. Das gesamte Projektvolumen beläuft sich auf über 51 Mio. Euro.

Die einem Alpendorf nachempfundene Premium-Anlage umfasst insgesamt 66 Einheiten - von luxuriösen Appartement-Suiten mit mehreren Schlafzimmern bis hin zu großzügigen Villen. Jedes Objekt verfügt über einen privaten Wellness-Bereich mit finnischer Sauna sowie einen eigenen Pool, was dem „Bergresort Hauser Kaibling“ eine herausragende Stellung unter den Ferienanlagen im Alpenraum sichert. Ausgezeichnet ist auch die Lage des Resorts direkt neben der Prenner-Talabfahrt, die den Gästen ein bequemes Ski-in/Ski-out ermöglicht. In Betrieb gehen wird das „Bergresort Hauser Kaibling“ in der Wintersaison 2019/20.