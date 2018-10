Dachstein Basejumper (36) stürzte in Tod: Unfall erst nach einem Tag entdeckt

Facebook

Der 36-Jährige begab sich am 27. September 2018 alleine zur Absprungstelle für Basejumper am Dachstein. Gegen Mittag dürfte der Mann seinen Absprung in die Dachsteinsüdwand ausgeführt haben. Nach dem Absprung dürfte es zu einem Kontakt mit der Felswand gekommen sein, wonach sich der Gleitschirm öffnete. Der 36-Jährige kam auf einem Felsband in rund 2.600 Metern Seehöhe zu liegen, hatte dabei jedoch tödliche Verletzungen erlitten.

Gegen Mittag des folgenden Tages durchstieg eine Seilschaft die Kletterroute „10 nach 5“ in der Dachsteinsüdwand und bemerkte dabei den roten Gleitschirm des Abgestürzten. Die Mitglieder der Seilschaft verständigten die Einsatzkräfte. Der Rettungshubschrauber Christophorus 14 flog zur Unfallstelle, konnte aber eine direkte Bergung nicht vornehmen.

Es wurde eine Seilschaft der Bergrettung Ramsau in die Dachsteinsüdwand eingeflogen, die zur Unfallstelle aufstieg. Dort konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Verunfallten um den tödlich abgestürzten Basejumper handelte.

Die Leiche wurde im Anschluss von der Besatzung des BMI-Hubschraubers, Flugeinsatzstelle Graz, mittels Bergetau von ca. 100 Metern Länge geborgen und nach Ramsau geflogen.