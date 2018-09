Am Dienstag kam es zur Auslösung des Zivilschutzalarmes in der Stadt Liezen. Reagiert hat in der Bezirkshauptstadt niemand darauf. Dass der Grund für den Alarm ein technischer Fehler war, wusste zu diesem Zeitpunkt aber niemand.

Sirene ging los © (c) pholidito - Fotolia

Die Bevölkerung wurde umgehend über Social Media und auf der Homepage des Bereichsfeuerwehrverbandes Liezen über den Fehlalarm informiert, Behörden und Medien via Aussendung sofort in Kenntnis gesetzt. "Der Fall zeigt jedoch anschaulich, dass das Bewußtsein der Menschen, im Falle eines Zivilschutzalarm richtig zu handeln, leider nur sehr begrenzt ausgeprägt ist", heißt es von Seiten der Bereichsfeuerwehr. So gingen bei der Bereichswarnzentrale "Florian Liezen" nur zehn Anrufe ziviler Personen ein, um sich zu informieren, obwohl in der Bezirkshauptstadt mehrere Tausend Menschen leben und arbeiten. Das Alltagsleben in Liezen wurde durch den Alarm jedenfalls kaum beeinträchtigt.

Es sind jederzeit mehrere Szenarien denkbar - auch hierzulande - die einen Zivilschutzalarm zur Folge haben könnten, von einem Gefahrgutunfall auf der Straße bis zum Industrieunfall mit Schadstoffaustritt in einem Werk oder einem Atomunfall benachbarter Staaten. Es seit daher absolut notwendig, bewußtseinsfördernde Maßnahmen zu ergreifen, damit im Ernstfall rasch und richtig reagiert wird - zur eigenen Sicherheit.