Kommt auch nicht alle Tage vor: Heute nachmittag wurde die neu errichtete Polizeidienststelle in Landl eröffnet. "Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht", kommentiert einer der Beamten das neue Arbeitsumfeld.

General Reinhard Schnakl mit Dienststellenleiter Helmut Pirscher © LPD/Makowecz

Wenn über Polizeidienststellen in ländlichen Regionen berichtet wird, geht's meistens ums Zusperren. Diesmal gibt es jedoch einen erfreulichen Anlass: Heute nachmittag wurde im Rahmen eines Festaktes die neue Dienststelle in Landl, im Osten des Bezirkes Liezen, eröffnet. "Wir waren bisher in einem Mehrparteienhaus untergebracht, jetzt haben wir ein völlig neues Dienstgebäude. Der Unterschied ist wie Tag und Nacht", freut sich einer der elf Beamten, die dort stationiert sind.

Zahlreiche Festgäste waren bei der Eröffnung anwesend: General Reinhard Schnakl kam in Vertretung des Innenministers Herbert Kickl, Bundesrat Armin Forstner in Vertretung des Landeshauptmannes Hermann Schützenhöfer, Landespolizeidirektor Gerald Ortner war selbst vor Ort. Hervorgegangen ist der neue Standort aus einem längeren Prozess von Zusammenlegungen der Dienststellen Wildalpen, Großreifling und Hieflau. Damit befindet sich die neue Dienststelle in unmittelbarer Nähe zu den Bundesländern Ober- und Niederösterreich.

"Ländliche Einsatzgebiete sind teilweise von großer Ausdehnung geprägt. Es sind daher oft sehr zeitintensive Wege, welche von unseren Beamtinnen und Beamten zurückgelegt werden müssen. Für uns als Exekutive ist es daher wichtig, Dienststellen strategisch richtig zu positionieren. Dies ist uns, so denke ich, mit dem Standort Landl sehr gut gelungen“, sagte der Landespolizeidirektor. Geleitet wird die neue Inspektion mit elf Polizisten und einer weiblichen Beamtin von Kontrollinspektor Helmut Pirscher.

Nach Abschluss des offiziellen Festaktes stellten die Alpine Einsatzgruppe, die Flugeinsatzstelle Graz und die Diensthundeinspektion Steiermark Nord ihr Können unter Beweis. Ebenso gab es eine Einsatzmittelschau. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgte die Polizeimusik Steiermark.

