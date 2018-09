Um 14.30 Uhr kam es am Dienstag in Liezen zu einem Zivilschutzalarm. Der Alarm, bei dem vorerst übrigens die Entwarnung fehlte, war ein technischer Fehler.

Falscher Alarm © pholidito - Fotolia

Aufgrund eines technischen Fehlers heulte Dienstag, kurz nach 14.30 Uhr, der Zivilschutz-Alarm in Liezen. Es handelte sich um einen technischen Fehler, es liegt keine Bedrohung vor, die solch einen Alarm erfordert. Ausgelöst wurde der Alarm im Zuge einer technischen Wartung bei der Landesleitzentrale der Feuerwehr.

Um die Bevölkerung der Stadt Liezen nicht in Unruhe zu versetzen, wurde daraufhin das Sirenensignal "Entwarnung" ausgelöst.

Der Alarm hätte bedeutet, dass unmittelbare Gefahr besteht und Straßen so schnell wie möglich zu verlassen sind beziehungweise schützende Bereiche oder Räumlichkeiten aufzusuchen sind.

In diesem Zusammenhang wies die Landeswarnzentrale darauf hin, dass am Samstag, den 6. Oktober zwischen 12 und 12.45 Uhr wieder der Zivilschutz-Probealarm in ganz Österreich abgestrahlt wird. Was die einzelnen Signale bedeuten, erfahren Sie hier.