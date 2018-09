Kleine Zeitung +

Ramsau am Dachstein Trotz Wetterwarnung aufgestiegen: Wanderer verirrten sich

Deutsche Bergsteiger gerieten am Dachstein in Bergnot. Sie waren trotz Wetterwarnung und viel zu spät in den Klettersteig eingestiegen, wurden dann von Finsternis und Schlechtwetter überrascht.