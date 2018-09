Facebook

Reinhard Tritscher bei einem Legendenrennen 2009 © GEPA pictures/Hans Oberlaender

Die Scheichenspitze im Dachsteinmassiv war der Hausberg von Reinhard Tritscher. Am Donnerstagnachmittag wurde dem 72-jährigen Ramauser ausgerechnet diese zum Verhängnis. Der ehemalige Weltcup-Skiläufer stürzte aus noch ungeklärter Ursache in die Tiefe und erlitt dabei tödliche Verletzungen (wir berichteten). Tritscher hatte an diesem Tag eine etwas andere Route gewählt, allerdings keine extrem schwierigere.

