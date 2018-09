Das Salzkammergut will 2024 Kulturhauptstadt Europas werden, gestern wurde in Bad Ischl das Bewerbungskonzept vorgestellt.

Robert Oberfrank (WKO), Stefan Heinisch, Hannes Heide, Lisa Neuhuber, Grundlsees Bgm. Franz Steinegger und Oliver Scheytt © Dorit Burgsteiner

Monatelang hat man im Salzkammergut an einem Konzept gefeilt, jetzt steht fest, womit man die Jury, die die Kulturhauptstadt Europas für das Jahr 2024 krönt, überzeugen will. Nämlich mit „Salz und Wasser, das ist die DNA unserer Bewerbung“, erklärte gestern Programmkoordinatorin Lisa Neuhuber bei der Präsentation in Bad Ischl. „Die beiden Rohstoffe prägen die Menschen und das Leben im Salzkammergut seit Jahrtausenden. Ohne Salz und Wasser wären die Region und der Mensch selbst nicht lebensfähig.“

Seit vergangenem Februar ist sie mit Projektleiter Stefan Heinisch im „Salzkammergut 2024“-Büro tätig, hat mit ihm gemeinsam einen breiten Beteiligungsprozess initiiert. „Wir haben in der ganzen Region eine Vielzahl an Gesprächen geführt, unter anderem hat es eine Zukunftswerkstatt und einen Onlinefragebogen gegeben.“ Insgesamt haben 300 Bürger aus dem Salzkammergut ihre Ideen kundgetan, in den Gemeinden und in verschiedenen Betrieben wurden zudem Workshops abgehalten. Die Ergebnisse „sind über den Sommer in ein Konzept gegossen worden“.

Hinsichtlich des Programms stützt man sich auf vier Pfeiler: Macht der Tradition, Kraft der Gegenkultur, Durst auf Rückzug und Auswirkungen des (Hype)Tourismus. Dazu sollen in einem nächsten Schritt noch Unterpunkte und genaue Projekte erarbeitet werden.

Getragen wird das Vorhaben von den Leader-Regionen Inneres Salzkammergut, Ennstal-Ausseerland und der Traunsteinregion. Federführend ist Bad Ischl, Bürgermeister Hannes Heide bezifferte die geplanten Kosten für das Kulturhauptstadtjahr mit 21 Millionen Euro. Die Chancen für die Region, den Titel zu holen, schätzt Kulturstadt-Manager Oliver Scheytt, der bei der Ausarbeitung des Konzeptes unterstützt hat, übrigens als sehr gut ein.