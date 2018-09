Die Segnung hätte eigentlich am 1. September stattfinden sollen. Eine Schlechtwetterfront verhinderte das jedoch. Nun wurde es nachgeholt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das neue Gipfelkreuz am Himmelkogel © (c) Katholische Kirche Steiermark /

Mit rüstigen 93 Jahren bestieg der Apostolische Protonotar Leopold Städtler den 2018 Meter hohen Himmelkogel, um das von Medienkünstler Richard Kriesche entworfene Jubiläumskreuz zu segnen. Die für den 1. September geplante Segnung durch Bischof Wilhelm Krautwaschl musste wetterbedingt abgesagt werden. Am Sonntag, dem 16. September, wurde diese im kleinen, feierlichen Rahmen von Städtler - ehemaliger Dompropst und langjährigen Generalvikar der Diözese - gemeinsam mit dem evangelischen Pfarrer von Gaishorn/Trieben, Bernhard Hackl, und Pfarrer Michael Robitschko nachgeholt. "Wenn wir nach Stunden über den letzten Grashang, das letzte Gratstück oder die letzte Seillänge das Gipfelkreuz erreicht haben, sind wir glücklich, auch wenn es anstrengend und mühselig war. Gipfelkreuze weisen uns auf den letzten Sinn unseres Lebens hin, auf die Gemeinschaft mit Gott (...). Der gekreuzigte Herr Jesus möchte uns sagen: "Ich bin dir mit dem Kreuz meines Lebens vorausgegangen. Ich trage dein Leben mit und will dir helfen. Du bist nicht allein", so Städtler im Rahmen der Segnung.