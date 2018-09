Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins UKH Kalwang © Sujetbild Juergen Fuchs

Mit einem Auto kollidierte am Sonntag Vormittag ein Fahrradlenker (65) aus dem Bezirk Liezen. Laut Angaben der Polizei bog ein 18-jähriger Einheimischer mit seinem Auto gegn 10.30 Uhr von der Hauseinfahrt seines Wohnhauses in die Gemeindestraße in Richtung Ortszentrum Pichl.