15 Fußballerinnen haben sich in Schladming zusammengefunden und eine Mannschaft gegründet. Am kommenden Samstag steigen sie in die Kleinfeld-Meisterschaft ein.

Die Schladminger Fußballerinnen © KK

Am Samstag, 15. September, ist es soweit: Die Schladminger Damen nehmen erstmalig an der Kleinfeld-Fußballmeisterschaft teil. Am Sportplatz in Aigen im Ennstal wird die erste Runde in Turnierform ausgetragen, neben Aigen und Schladming sind Gröbming und Kalwang mit von der Partie.

„Als Fußballneuling werden wir im Herbst noch Lehrgeld bezahlen müssen und uns Schritt für Schritt fußballerisch weiter entwickeln“, so Trainer Karl Müller, der mit seinen Co-Trainern Gottfried Berger und Mario Steinkellner sowie den 15 Fußballdamen ehrgeizige Ziele verfolgt.

Die weiteren Turniere, die jeweils von 10.00 bis 13.00 Uhr ausgetragen werden, finden am 29. September in Gröbming, am 13. Oktober in Kalwang und am 20. Oktober in Schladming auf der „alten“ FC-Anlage statt.