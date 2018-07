Facebook

Everton-Kicker im Einsatz © Facebook

In Bad Aussee gastierte bis zum Wochenende der englische Traditionsverein FC Middlesbrough. Die Engländer genossen ihren Aufenthalt und schwitzten. Zum Höhepunkt kommt es am 14. Juli im Stadion Irdning. Der Liverpooler Club FC Everton, der in der vergangenen Saison den achten Platz in der englischen Premier League erreichen konnte und sich derzeit mitten in der Vorbereitung für die anstehende Fußballsaison 2018/2019 befindet, wird ein Testspiel gegen den ATV Irdning bestreiten. Los geht das Spiel um 17 Uhr.

Bekannt ist Everton vor allem als Stammverein des englischen Nationalspielers Theo Walcott sowie von Jordan Pickford, der derzeit als Torhüter der englischen Nationalmannschaft bei der WM in Russland erfolgreich ist. Daneben ist die Mannschaft aber auch die fußballerische Heimat von mehreren aktuellen und ehemaligen Nationalspielern aus verschiedenen Ländern. So zum Beispiel auch von Martin Stekelenburg, der 58 Mal für die niederländische Nationalmannschaft im Tor stand oder von Ashley Williams, dem Kapitän der walisischen Nationalmannschaft. Zudem steht Gylfi Sigurðsson aus Island, ebenso WM-Teilnehmer, bei den Liverpoolern unter Vertrag.

Während Evertons Aufenthalt in Irdning werden zweimal täglich, immer um 10:30 bzw. um 17:00 Uhr öffentliche Trainings in der Irdninger Riesneralm-Arena abgehalten.