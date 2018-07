Bad Aussee"Wir kürzen nicht, wir bauen aus!"

Facebook

Wenn das Bad Ausseer Spital Richtung Stainach zieht, wird Platz im Gesundheitspark Bad Aussee. Ameos möchte dann ausbauen © Huemer

Die Grünen haben mit ihrer geplanten Anfrage an Gesundheitslandesrat Christopher Drexler im Landtag für Aufregung gesorgt: Angeblich hätte das Land Förderungen für die psychosomatische Klinik in Bad Aussee gekürzt, damit sei auch das Leistungsangebot zurückgefahren worden. Etwa bei der Betreuung von Patienten mit Essstörungen an den Wochenenden. Die Anfrage wurde schließlich schriftlich ausformuliert und gestern an das Büro Drexler übermittelt. „Mit uns hat überhaupt niemand gesprochen“, wundert sich Klinik-Geschäftsführer Rudolf Schnauhuber, der dementiert, dass irgendwelche Leistungen eingespart worden seien. „Mit dem Land sind jährlich die Budgets zu verhandeln, aber von Kürzungen möchte ich hier überhaupt nicht sprechen.“ Zur Anfrage der Grünen meint er: „Damit erweist man uns keinen Dienst. Vielleicht ist es eine oppositionelle Übung.“

