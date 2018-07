Facebook

Botschafter Stefan Pehringer mit seiner Frau Deborah, Willi Pürstl mit Frau Terry mit den Musikern der Ausseer Bradlmusi vor der österreichischen Residenz in Ottawa © KK

300 Repräsentanten aus Wirtschaft, Politik und Kultur - darunter viele Steirer, die in Kanada ihre zweite Heimat gefunden hatten - waren der Einladung gefolgt und zeigten sich von der österreichischen Gastfreundschaft und den Klängen der Ausseer Bradlmusi begeistert.

Ein besonderer Gast des Abends war der aus Schöder im Murtal stammende Ex-Skispringer Willi Pürstl (Sieger bei der Vierschanzentournee 1975), der seit vielen Jahren in Ottawa lebt und als TV-Produzent international Karriere machen konnte.

Willi Pürstl hatte übrigens auf der Ausseer Mattenschanze in den frühen 70er Jahren seine ersten großen Erfolge gefeiert. Verständlich, dass an diesem Abend zwischen ihm, dem in Aussee geborenen Botschafter Pehringer und den Mitgliedern der Ausseer Bradlmusi so manche Geschichten und Begebenheiten in Erinnerung gerufen wurden.