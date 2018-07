Facebook

© Sujet: Jürgen Fuchs

Am frühen Nachmittag führte am Sonntag ein Gruppe deutscher Staatsbürger mehrere Fallschirmsprünge durch. Der Pilot startete vom Flughafen in Niederöblarn und flog auf eine Höhe von 4000 Metern. Ein 34-Jähriger Deutscher sprang aus dem Flugzeug und erlebte den Albtraum jedes Fallschirmspringers: der Schirm öffnete sich nicht.