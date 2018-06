Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Juli 2015 wurde noch für den Erhalt der 24-Stunden-Ambulanz am LKH Eisenerz gekämpft © KK

Punkt 15 Uhr ist Freitag Schluss im LKH Eisenerz, das seit mehr als 50 Jahren in der Radmeisterstraße besteht. Das endgültige Aus wurde im September 2017 von der Kages verkündet, was zu Protesten und großer Verärgerung in Eisenerz führte. „Es hieß, dass der Krankenhausbetrieb noch bis 2021 weiterlaufen würde. Und jetzt das“, empörte sich im Vorjahr das offizielle Eisenerz.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.