Wegen der guten Wetterbedingungen konnte schon Mitte Juni mit dem Neubau weitergemacht werden, noch in diesem Jahr soll die neue Hütte eröffnet werden.

Ramsau am Dachstein

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Arbeiten wurden unlängst wieder aufgenommen © AV Austria

Noch in diesem Jahr will der Alpenverein Austria die neue Seethalerhütte am Dachstein eröffnen. „Um diesen ambitionierten Terminplan einhalten zu können, ist der Beginn der Bauarbeiten für das heurige Jahr ,vorverlegt‘ worden, und zwar auf Mitte Juni“, erklärt Richard Goldeband, Hüttenreferent des AV Austria.