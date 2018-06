Autofahrer übersah beim Einbiegen in die Ennstalbundesstraße eine 18-jährige Lenkerin. Die Frau wurde beim Zusammenstoß verletzt.

Die 18-Jährige wurde verletzt © Jürgen Fuchs

Es war am Mittwoch gegen 13.40 Uhr als ein 36-jähriger Autofahrer von einem Einkaufsmarkt in Aich in die B 320 einbiegen wollte. Dabei übersah er das Auto einer 18-Jährigen, das auf der Bundesstraße unterwegs war. Der 36-Jährige stieß mit seinem Pkw gegen rechte Fahrzeugseite der jungen Frau, die dabei verletzt wurde.