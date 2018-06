Die niedrigen Temperaturen dieser Tage sorgten für Neuschnee am Dachsteingletscher. Für Besucher heißt es somit warm anziehen.

Schnee am Dachstein © Planai

Rund 20 Zentimeter Schnee schüttelte Frau Holle in der Nacht auf Montag am Dachstein aus. Der Temperatursturz zuletzt hat zumindest am Gletscher somit den Winter zurückgebracht.