Nachdem bereits bekannt wurde, dass das Flüchtlingsheim in Aigen im Ennstal geschlossen wird, sperrt man jetzt auch das Heim in Admont zu.

Flüchtlingsheim in Admont © Mandl

Als im Jahr 2015 die große Flüchtlingswelle auch Österreich erreichte, hat die Caritas der Diözese Graz-Seckau in großem Ausmaß Hilfestellung geleistet und im Auftrag des Landes Steiermark die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen übernommen. Unter anderem hat die Caritas gemeinsam mit dem Stift Admont seit Sommer 2016 in Admont minderjährige Flüchtlinge und Familien betreut. "Wir können hier auf zwei erfolgreiche Jahre mit unzähligen Projekten, Workshops, Integrationsmaßnahmen, Kursen, Ausbildungen und vielen weiteren Aktivitäten zurückblicken. In den vergangenen Monaten sind die Flüchtlingszahlen in der Steiermark stark zurückgegangen und so auch die Anzahl der Bewohner des „Welcome Admont“. Daher steht das erfolgreiche Projekt mit Ende des Schuljahres vor dem Abschluss.