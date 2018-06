Facebook

Beim Leistungsbewerb musste jeder Handgriff sitzen © FF Mitterberg/Perhab

Als Generalprobe für den Landesbewerb in Murau am kommenden Wochenende galt der Bereichsfeuerwehr-Leistungsbewerb, der am Samstag in Mitterberg-St. Martin stattgefunden hat. Der Kommandant der FF Mitterberg, Markus Trinker, sorgte mit seinen Kameraden für optimale Wettkampfbedingungen, das Bewerterteam um Bewerbsleiter Diethard Perner nahm die Teilnehmer ganz genau unter die Lupe.