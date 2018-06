Eindringlich hat der Alpenverein in der vergangenen Woche vor der Benutzung eines alten Seils in der steilen Rinne unter dem Kirchengrat am Ödstein gewarnt - das Seil wurde jetzt entfernt.

In einer Rinne zum Kirchengrat am Ödstein (rechts im Hintergrund) hing das alte Kletterseil © (c) Erich Hagspiegel

"Da hat es jemand gut gemeint und vor ein paar Jahren ein Kletterseil hingehängt, vor allem um den Abstieg durch die Rinne unter dem Kirchengrat am Großen Ödstein zu erleichtern", erklärte Hans-Peter Scheb vom Alpinen Rettungsdienst Gesäuse in der Vorwoche. Witterung und Steinschläge haben dem Seil allerdings schwer zugesetzt und so drohte bei der Benutzung Lebensgefahr. Damit ist es jetzt vorbei, Mitglieder des Alpenvereins und der Bergrettung haben das kaputte Seil am Wochenende entfernt.