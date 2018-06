52-Jähriger kam in Kurve von Straße ab. Er musste verletzt ins Spital gebracht werden.

Der verletzte Biker kam ins Spital © Jürgen Fuchs

Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Freitagnachmittag bei einem Sturz auf der Kaiserauer Landstraße (Bezirk Liezen). Der 52-Jährige war von Admont kommend in Richtung Trieben unterwegs und kam aus ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve von der L 713 ab. Er stürzte und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Der Biker wurde von der Rettung ins LKH Admont gebracht.