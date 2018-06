Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Nach Vorfällen mit Badegästen im Vorjahr findet der Streit um den kleinen See im Ausseerland kuriose Fortsetzung.

Zankapfel Sommersbergsee © Huemer

"Der Zugang zum See und die Benützung der Liegewiese und Badeanlagen sowie die Benützung der Wanderwege sind frei.“ Diese Botschaft auf Tafeln am Rande des Sommersbergsees im Ausseerland erfreute die Freunde dieses Idylls, die sich auf eine ungestörte Badesaison freuten. Die Stadtgemeinde Bad Aussee, die den See vom Grazer Anwalt und Geschäftsmann Reinhard Hohenberg pachtet, hat die Tafeln aufgestellt. Versehen mit dem Zusatz: „Im Falle einer Störungshandlung rufen Sie bitte die Polizei Bad Aussee.“