Ein furchtbarer Unfall hat sich Montagvormittag am Bahnhof von Bad Aussee ereignet: Ein 28-jähriger Arbeiter ist seinen tödlichen Verletzungen erlegen.

Der schreckliche Unfall hat sich am Gelände des Bahnhof Bad Aussee ereignet © Huemer

Ein 28-jähriger Arbeiter aus dem Murtal ist am Montag bei einem Unfall am Bahnhofsgelände in Bad Aussee tödlich verunglückt.

Der Mann war mit Montagearbeiten an der Fahrleitung beschäftigt. Er befestigte einen Oberleitungsmasten - dieser war etwa 13 Meter lang und 2,3 Tonnen schwer - an einem Lastenkran. Dabei wurde der Mast schräg angehoben. Der Arbeiter versuchte, ihn unter Einsatz seines Körpergewichtes in eine waagrechte Position zu bringen. Da rutschte der Mast plötzlich aus dem Kranhaken und stürzte aus etwa zwei Metern auf den Boden eines Eisenbahnwaggons.

Dabei wurde der 28-Jährige eingeklemmt. Er erlitt so schwere innere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.