Das Sensations-Gastspiel der Tennis-Asse Dominic Thiem und Alexander Zverev in Wörschach steigt am Montag, dem 16. Juli und damit einen Tag nach dem Finale von Wimbledon.

Dominic Thiem und Alexander Zverev sind extrem erfolgreich und dazu auch noch gut befreundet © (c) APA/AFP/JAVIER SORIANO (JAVIER SORIANO)

Das Geschenk, das sich die Wörschacher Tennisspieler im November des vergangenen Jahres selbst gemacht haben, ist für Sportfans so etwas wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag in einem: Mit ihrem Sieg bei der „Adidas Club-Challenge“ sicherte sich die Sportunion Wörschach ein echtes Jahrhundertmatch auf eigener Anlage. Alexander Zverev aus Deutschland, aktuell Nummer drei der Tenniswelt, trifft dabei auf Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem, der in der Weltrangliste derzeit auf Platz acht geführt wird.