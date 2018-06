Zwei Wochen nachdem in Wald am Schoberpass Schafe gerissen wurden, gibt es die erste DNA-Analyse.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 28. Mai fand Herbert Wohlmuther (r.) in Wald am Schoberpass ein gerissenes Schaf. Jetzt steht fest: Täter war ein Wolf © LR Norbert Ortner

Ja, es steht jetzt fest, dass das erste Schaf, das am 27. Mai in der Melling in Wald am Schoberpass tot aufgefunden wurde, von einem Wolf gerissen wurde“, bestätigte Bezirkshauptmann Walter Kreutzwiesner. Es sei ein so genannter „dinarischer Wolf“ gewesen und nicht der, der schon in Leutschach zugeschlagen hatte.

„Die DNA-Anaylse des zweiten Vorfalls, wo in der Nacht von 28. auf 29. Mai ein Mutterschaf und zwei Lämmer gerissen wurden, ist noch ausständig“, so Kreutzwieser. Die Vermutung liege nahe, dass es auch ein Wolf gewesen sein könnte, aber solange die DNA nicht bestätigt sei, sei das eine Mutmaßung.

Der Wolf stehe unter Schutz und dürfe nicht geschossen werden. „Erst, wenn wirklich Gefahr in Verzug ist, kann man etwas unternehmen. Das wäre, wenn Siedlungsgebiete betroffen sind. Das ist im Moment nicht der Fall“, so der Bezirkshauptmann. Grundbesitzer forderten eine Lockerung des strengen Schutzes von Wölfen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.