Der „Steirische Vorlesetag“ geht am Samstag in die zweite Runde, im Bezirk warten spannende Veranstaltungen.

Landesrätin Ursula Lackner ist Initiatorin des Vorlesetages © (c) Land Steiermark

Im Rahmen der Leseoffensive „Bücherheldinnen. Bücherhelden. Lesen mehr als Worte“ findet morgen, Samstag, steiermarkweit der zweite „Steirische Vorlesetag“ statt. Auch im Bezirk Liezen gibt es dazu Veranstaltungen, so etwa ab 9.30 Uhr im Paula-Grogger-Haus in Öblarn. Weil in der Gemeinde heuer wieder das Festspiel in Szene geht, steht der Tag dort ganz im Zeichen von Paula Grogger, Anna Plochl und Erzherzog Johann. Zur Einstimmung liest Heinz Dietmayr, Autor aus Haus im Ennstal, über Erzherzog Johann und Anna Plochl, im Anschluss gibt Festspiel-Regisseur Bernhard Wohlfahrter Geschichten aus Paula Groggers Buch „Der Paradeisgarten“ zum Besten und zum Schluss liest die Bibliothekarin Gedichte von Paula Grogger. Danach gibt es einen kleinen Imbiss und das Paula-Grogger-Haus darf kostenlos besichtigt werden.