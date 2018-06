Zum 31. Mal findet am Wochenende in Ramsau das „Frühlingsfest der Pferde“ statt. Tausende Besucher werden dazu wieder erwartet.

31. Frühlingsfest in Ramsau am Dachstein

Das „Frühlingsfest der Pferde“ genießt eine lange Tradition © René Eduard Perhab

Wenn in Ramsau am Dachstein fleißig Kutschen und Rösser aufgeputzt, Blumen gepflückt und Figuren gesteckt werden, dann ist es nicht mehr weit: das Frühlingsfest der Pferde. Höhepunkt des zweitägigen Festes, das übermorgen startet, ist der große Festumzug am Sonntag. Rund 100 Pferde werden dann durch den Ort ziehen und beim einzigen unmotorisierten Umzug Österreichs vor Tausenden Besuchern sich und vor allem die Blumenfiguren auf den insgesamt 34 teilnehmenden Kutschen präsentieren.

Während beim Narzissenfest, wie der Name schon sagt, die Narzissen im Vordergrund stehen, sind es in Ramsau am Dachstein die Margeriten, sagt Philipp Walcher, Geschäftsführer des örtlichen Tourismusverbandes.

Mit dabei sind bei dem Festzug auch Trachten-, Musik- und Schnalzergruppen aus der Region. „Im vergangenen Jahr haben wir mit rund 15.000 Besuchern einen Rekord verzeichnet, und auch heuer erwarten wir wieder mehr als 10.000 Besucher“, sagt Walcher.

Ein weiterer Höhepunkt des Festes ist die Wahl der neuen Dachsteinkönigin und ihrer Prinzessinnen, die die amtierenden Hoheiten Franziska Höflehner beziehungsweise Christiana Assek und Sarah Auzinger ablösen werden. „Am Samstagnachmittag findet eine Vorwahl statt, bei der die drei Finalistinnen ausgewählt werden“, erklärt der Tourismusverbands-Chef. Am Abend wird dann im Festzelt die neue Dachsteinkönigin gekrönt, in der Jury sitzen jeweils Bürgermeister Ernst Fischbacher, Vertreter des Tourismusverbandes, der Bergrettung und der Tanzgruppe und auch die bis dato noch amtierende Königin.

Apropos Tanzgruppe: Die Volkstanzgruppe Ramsau am Dachstein feiert im Zuge des Festes ihr 70-jähriges Bestandsjubiläum. Um diesen besonderen Geburtstag gebührend zu begehen, wird es unter anderem einen Auftritt von „Schuhplattlern aus jeder Obmanngeneration geben“, kündigt Walcher an.

Der Reinerlös des Frühlingsfestes kommt auch in diesem Jahr wieder der Bergrettung Ramsau am Dachstein sowie diversen Sozialprojekten in der Region zugute.

Das Programm Samstag, 9. Juni:

12 Uhr Beginn Zeltbetrieb

13 Uhr musikalische Wanderung mit Besichtigung der Blumensteckfiguren

18 Uhr Konzert der TMK Ramsau

20 Uhr Trachtentanz und Schuhplattln mit Tanzgruppen aus der Region

21.30 Uhr Wahl Dachsteinkönigin

22 Uhr Unterhaltung mit „Die vier Steirer“ Sonntag, 10. Juni:

11 Uhr Festzug mit rund 100 Pferden, Blumenfiguren, Kleintieren, Musikkapellen sowie die Ramsauer Tanzgruppenaufstellung

13 Uhr Blasmusik im Festzelt

14 Uhr Auftritt der Ramsauer Tanzgruppen der letzten 70 Jahre,

anschließend Festausklang mit Live-Musik Alle Infos zum Programm gibt es unter www.ramsau.com.